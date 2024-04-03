«Мокрушник, убийца, подонок»: звезда «Приключений Электроника» раскритиковал Сергея Бодрова-младшего

Звезда «Приключений Электроника» Владимир Торсуев исполнил одну из главных ролей в фильме «Брат-3». Актер раскритиковал главного героя первых двух кинокартин и обвинил его в героизации бандитизма.

Актер восхищен режиссерской работой Алексея Балабанова, снявшего фильмы «Брат» и «Брат 2», главную роль в которых исполнил Сергей Бодров-младший. Однако Данила Багров вызвал у Торсуева негативные эмоции.

«Он же мокрушник, убийца, подонок. Он убивает за деньги направо и налево: чёрных, белых, детей, женщин — какая ему разница. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» — сказал Торсуев в разговоре с изданием Абзац.

«Брат 3» Переверзева столкнулся с критикой зрителей из-за названия, отсылающего к популярным фильмам Андрея Балабанова. Стоит отметить, что никакого отношения к оригинальным фильмам, история, показанная в «Брате 3», не имеет. Главные роли в картине исполнили рэпер Давид Нуриев, Юрий и Владимиры Торсуевы, которые сыграли Сергея Сыроежкина и Электроника в «Приключениях Электроника».

Фильм «Брат» вышел на экраны в 1997 году. Сразу же картина обрела большую популярность, а главный герой Данила стал любимцем россиян. В 2000 году зрителям представили вторую часть фильма, в котором Багров, согласно сюжету, отправился в США.

Ранее актер Владимир Торсуев сообщил, что его жене грозит пять лет тюрьмы на Украине.