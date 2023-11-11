«Моим близким угрожали расправой»: Асмус рассказала о травле после выхода фильма «Текст»

В 2019 году на экраны вышел фильм «Текст», в котором снялась актриса Кристина Асмус. Кино вызвало неоднозначную реакцию у зрителей — они резко отреагировали на откровенные сцены с участием звездой «Интернов». Если ранее Кристина никак не комментировала обвинения в ее адрес, сейчас она решила высказаться.

Зрителей смутила постельная сцена, которая, по их мнению, показалась слишком реалистичной. Звезда услышала в свой адрес массу оскорблений. Ей угрожали расправой, следили за каждым ее шагом. Помимо этого, на Асмус собирались натравить органы опеки, чтобы отнять у нее дочь.

Актриса считает, что в тот момент люди просто самоутверждались за ее счет.

«Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести», — поделилась своими переживаниями актриса на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спустя несколько месяцев после выхода фильма актриса развелась со своим мужем Гариком Харламовым. Актриса отрицает, что это связано с ее участием в откровенных сценах. Но на звезду обрушилась новая волна негатива. Некоторые связали эти два события.

«И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов…», — рассказала Кристина.

Ранее Александр Петров ответил на упреки Кристины Асмус о том, что он пытается лишить ее работы.