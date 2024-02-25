«Мои заплывы впечатляют»: певица Алена Свиридова поделилась секретами красоты

Певица Алена Свиридова по-прежнему остается в хорошей физической форме и активно занимается творческой деятельностью. В интервью Teleprogramma.pro исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» поделилась секретами красоты.

«Конечно, мне повезло с генетикой. А потом я плаваю ежедневно как рыба. Иногда мои заплывы впечатляют даже местных рыбаков: особенно когда я выплываю к ним где-то очень далеко от береговой линии — они даже пугаются», — поделилась артистка.

Также Алена Свиридова призналась, что любит находиться в движении и старается чаще проводить время подобным образом.

«Я не занимаюсь специально спортом, но мне нравится много двигаться, поэтому я хожу пешком, езжу на велосипеде, бегаю, хожу в горы. То есть если есть возможность поразвлечься с помощью физических движений, то я в первых рядах», — отметила знаменитость.

Артистку расстраивает лишь тот факт, что в основном она занимается разными видами активности одна, поскольку у нее мало соратников в этом деле. Однако Алена Свиридова призналась, что уже привыкла и не переживает по этому поводу.

«Еще я обливаюсь холодной водой. Ну сейчас немного разленилась, потому что зимой холодно. Завтра начну…» — заключила певица.

Ранее мы писали о том, что Алена Свиридова сообщила о переносе концертов из-за серьезной болезни.