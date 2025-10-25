«Мои юристы тоже будут действовать»: мать Авроры Кибы ответила Виктории Боне на угрозы судом

Мать Авроры Кибы заявила, что может подать встречный иск к Виктории Боне. Об этом сообщает StarHit.

Скандал между Авророй Кибой и Викторий Боней начался с того, что телеведущая рассказала о непростой судьбе семьи 19-летней девушки. По словам телеведущей, она дружила с матерью девочки в молодости и знала о ее финансовых проблемах.

После этого с заявлением выступила сама Аврора, которая рассказала, что Боня якобы зарабатывала деньги проституцией. В ответ на это ведущая пообещала подать в суд на девушку.

Наконец, с заявлением выступила Татьяна, мать Авроры. Она подтвердила, что когда-то действительно дружила с Боней. Однако сейчас их ничего не связывает.

«Я работаю, занимаюсь бизнесом. У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал. Светская жизнь — не моя история», — рассказала она.

При этом иска от Бони Татьяна пока не получала, как и ее дочь. Но в случае чего, женщина готова тоже подать в суд на бывшую подругу.

«Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности. Словом, если эта история выльется во что-то большее, мои юристы тоже будут действовать», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного.