Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного
© Starface.ru
Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного. Об этом стало известно из соцсетей.
На днях Виктория Боня рассказала, что у нее исполнилось одно из ее желаний. По словам телеведущей, она не могла подумать, что мечта так быстро станет реальностью.
После этого Боня выложила снимок с кольцом с розовым бриллиантом. Знаменитость не стала рассказывать, кто преподнес ей такой шикарный подарок.
«Это очень красиво! Мне подарили кольцо с розовым бриллиантом», — написала она.
Затем Боня выложила еще одно фото с кольцом на безымянном пальце — уже при свете дня.
«Боже! Днем оно еще прекраснее», — подписала снимок она.
Напомним, Виктория Боня в 2017 году рассталась с бизнесменом Алексом Смерфитом. После этого она не часто делится новостями о своей личной жизни.
Ранее мы писали о том, что Аврора Киба назвала «глуповатой» модель Викторию Боню, подавшую на нее в суд.