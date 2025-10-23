НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 октября 2025, 16:50
1 мин.

Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного

© Starface.ru

Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Виктория Боня рассказала, что у нее исполнилось одно из ее желаний. По словам телеведущей, она не могла подумать, что мечта так быстро станет реальностью.

После этого Боня выложила снимок с кольцом с розовым бриллиантом. Знаменитость не стала рассказывать, кто преподнес ей такой шикарный подарок.

«Это очень красиво! Мне подарили кольцо с розовым бриллиантом», — написала она.

Затем Боня выложила еще одно фото с кольцом на безымянном пальце — уже при свете дня.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Боже! Днем оно еще прекраснее», — подписала снимок она.

Напомним, Виктория Боня в 2017 году рассталась с бизнесменом Алексом Смерфитом. После этого она не часто делится новостями о своей личной жизни.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
