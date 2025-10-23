Виктория Боня похвасталась кольцом с розовым бриллиантом от неизвестного. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Виктория Боня рассказала, что у нее исполнилось одно из ее желаний. По словам телеведущей, она не могла подумать, что мечта так быстро станет реальностью.

После этого Боня выложила снимок с кольцом с розовым бриллиантом. Знаменитость не стала рассказывать, кто преподнес ей такой шикарный подарок.

«Это очень красиво! Мне подарили кольцо с розовым бриллиантом», — написала она.

Затем Боня выложила еще одно фото с кольцом на безымянном пальце — уже при свете дня.