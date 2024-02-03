«Мой выбор таких людей не поддерживать»: Бородина рассказала, как относится к Меладзе

Телеведущая Ксения Бородина высказалась в социальных сетях, как относится к певцу Валерию Меладзе. Она призналась подписчикам, что не пошла бы на концерт известного исполнителя, передает Газета.Ru.

Бородину вполне устраивает Меладзе как певец. Однако все дело в том, что телеведущая не поддерживает позицию знаменитости относительно ситуации в мире. Ксения уже выступала против таких звезд, которые сначала зарабатывают хорошие деньги в России, а потом поливают грязью страну. Меладзе в таком замечен не был, но при этом он поддерживает противников государства, как заметили подписчики Бородиной.

«Я так за ним не слежу, честно вам скажу. Если это так, то это его выбор. А мой выбор таких людей не поддерживать походами на концерты!» — поделилась телеведущая.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе дал концерт в Казахстане спустя пару часов после смерти отца. Зрители заметили это по глазам исполнителя.