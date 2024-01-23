Его выдали глаза: убитый горем Меладзе вышел на сцену после известия о смерти отца

Несколько дней назад умер отец певца Валерия Меладзе Шот Константинович. Убитый горем артист из-за этого перенес сразу несколько своих концертов. Но в день, когда он узнал о кончине родителя, ему все же пришлось выйти на сцену.

Как пояснил продюсер Жан Муканов, в день смерти отца 58-летний Валерий Меладзе должен был дать концерт в Казахстане. Он собирался петь на юбилее артистки Баян Алагузовой.

Исполнитель не стал отменять выступление. Он проявил высокий профессионализм и вышел на сцену. Зрители не знали, что в этот момент артист переживал личную трагедию.

«За пару часов до выхода на сцену Валерий узнал о смерти своего отца. Это страшная утрата для любого человека. Несмотря на это, артист выступил, почти не показывая свою горечь», — написал продюсер на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Муканов пояснил, что певец решил не расстраивать свою команду и поклонников, которые ждали выступление. На песне «Чужестранец» зрители уловили грусть в его глазах, но списали это на усталость.

Напомним, отец Меладзе Шот Константинович попал в больницу в начале января после перенесенного коронавируса.