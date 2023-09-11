«Мой выбор был под кустом»: Алексей Панин оправдался после видео с испражнением

Актер Алексей Панин объяснился после видео с дефекацией, об этом пишет Газета.Ru.

Скандальная выходка Алексея Панина в Эстонии до сих пор гремит в СМИ. В прессе появилась информация, что актера задержали на самом деле не за пьяный дебош, а за испражнение во дворе дома. Актер присел ночью рядом с массажным салоном «Здрава» на улице Пунанэ, сорвал траву и вытерся.

Именно после того, как местные жители обнаружили Панина в неприглядной позе, он стал ломиться в их дома. Как пояснил сам актер, деваться ему было некуда.

«Туалетная тема все некоторым не дает покоя. Мне кажется, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, что его прижмет. Как бы вы поступили на моем месте? Мне надо было в штаны в туалет сходить? Или найти какой-то куст. Мой выбор был под кустом, но леса там не было. Поэтому пришлось там, где пришлось», — оправдался он.

Напомним, звезду «Жмурок» задержали в Таллине в ночь на 5 сентября. Актер повздорил с персоналом публичного дома, разбил несколько бокалов и позже угодил в вытрезвитель.

Ранее мы писали о том, что устроивший дебош Алексей Панин заявил, что его не депортируют в Россию. Знаменитость уже давно живет в Испании вместе со своей семьей.