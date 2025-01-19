«Мой второй дом»: изгнанный из «Ленкома» Певцов заявил, что может вернуться в театр

Уволенный из «Ленкома» Дмитрий Певцов заявил, что может вернуться в театр. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Актер Дмитрий Певцов, которого накануне уволили из театра «Ленком» записал видео для поклонников. Он заявил, что не стоит писать обращений по поводу решения руководства театра. По словам Певцова, он с теплом вспоминает время, проведенное в «Ленкоме».

«„Ленком“ в моем всегда на всегда. На протяжении более чем 30 лет моя жизнь начиналась с графика спектаклей. Сначала — когда я играю, репетирую, потом — все остальное — кино, концерты, потом студенты появились», — рассказал он.

Актер допустил, что вскоре может вернуться в театр.

«„Ленком“ — это мой театр, мой второй дом. Может, я вернусь туда, может быть, в другом качестве, может, в старом», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов раскрыл истинную причину увольнения из «Ленкома».