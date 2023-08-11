«Мой внутренний ребенок счастлив»: модель Виктория Лопырева призналась в любви к мужчинам помоложе

Модель Виктория Лопырева в своем личном блоге затронула тему любовных отношений — она призналась, что предпочитает мужчин помоложе. Телеведущая объяснила свой выбор с позиции внутреннего ребенка, передает Газета.Ru.

Поклонники российской фотомодели в очередной раз узнали новую черту своего кумира. На этот раз женщина решила обсудить тему отношений и выбора партнеров. Оказалось, что ей нравятся мужчины помоложе. Самой знаменитости не так давно исполнилось 40 лет. Также Лопырева рассматривает в качестве второй половинки избранников своего возраста.

Свою позицию относительно построения гармоничных отношений модель объяснила с точки зрения внутреннего ребенка. Так, очень важно, чтобы он был счастлив, и для этого с ним надо играть, отметила телеведущая.

«Мой внутренний ребенок счастлив, когда с ней играют. Но это очень индивидуально», — высказалась знаменитость.

Данная особенность не распространяется на всех. По словам Лопыревой, надо понимать, что абсолютно все — индивидуально.

Знаменитость состояла в отношениях, где ее избранник был моложе. Например, она встречалась с певцом Владом Топаловым, который младше уже бывшей возлюбленной на два года. Кроме того, небезызвестна история отношений Лопыревой и футболиста Федора Смолова. Спортсмен и вовсе был моложе фотомодели на семь лет. В 2019 году телеведущая связала себя отношениями с Игорем Булатовым, который оказался ее ровесником.

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