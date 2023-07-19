Актриса Светлана Ходченкова показала своего избранника после сообщений о расставании. Об этом информирует издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог звезды «На острие».

Личная жизнь знаменитости всегда интересовала публику. Поговаривали, очередной роман Светланы закончился неудачей. Писали, что незнакомец, с которым она пришла на премьеру «Бешенства», прекратил с Ходченковой отношения. Спустя время актриса опровергла подобные сообщения.

В личном блоге знаменитость поделилась кадрами из путешествия по Южной Америке. На них Светлана предстала в спортивной форме рядом с велосипедом. К слову, Ходченкова путешествует не одна, а вместе с избранником. На одном из фото актриса интригующе показала руку спутника на руле велосипеда. Публикацию знаменитость подписала при помощи смайлика в виде сердечка.

Журналисты предположили, что возлюбленный Светланы намеренно избегает появление на публике из-за пристального внимания прессы. Кем именно является ухажер Ходченковой — пока не уточняется.

Ранее мы писали о том, что 40-летнюю актрису Светлану Ходченкову стали поздравлять со свадьбой. Подробности смотрите в этой статье.