«Мои сентябрьские, растите на радость»: Екатерина Климова публично обратилась к детям от разных мужей

46-летняя актриса Екатерина Климова публично обратилась к младшим детям от разных мужей. В личном блоге артистка поделилась снимком с сыном и дочерью и поздравила их с днем рождения.

Екатерина Климова опубликовала в соцсети фото, на котором запечатлены ее дети от предыдущих браков. Сыну актрисы от брака с Игорем Петренко Корнею исполнилось 16 лет, а дочери Белле от брака с Гелой Месхи — 9 лет. Артистка поздравила именинников с днем рождения.

«Мои сентябрьские грибочки „Боровичок“ и его сестричка „Лисичка“. Растите на радость людям и будьте, пожалуйста, здоровы!» — обратилась Екатерина Климова к сыну и дочери.

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям ее детей.

«Какие красивые детки. Счастья, здоровья, мира, успехов, любви!», «Какие славные! Здоровья им и удачи!» — написали пользователи Сети.

Напомним, у актрисы четверо детей. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у Екатерины Климовой есть 22-летняя дочь Елизавета. Пара развелась в 2004 году и тогда же артистка вышла замуж во второй раз за коллегу Игоря Петренко. У пары двое сыновей — Матвей и 16-летний Корней. В 2014 году знаменитости развелись, а через год Екатерина Климова вступила в брак с актером Гелой Месхи и развелась с ним в 2019 году. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Белла.

Ранее сообщалось о том, что жена Игоря Петренко рассказала про его развод с Екатериной Климовой.