«Мой самый родной»: Алена Шишкова оплакивает потерю «второго ребенка» в ее семье

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишова извинилась перед поклонниками за то, что на несколько дней «выпала» из информационного поля. Виной тому смерть ее кота Иви, к которому модель была очень привязана.

В память о любимом питомце «Вторая вице-мисс Россия-2012» опубликовала пост с своей соцсети, назвав кота своим «вторым ребенком».

«Мой самый родной, самый любимый кот на свете. Он появился у нас после рождения Алисы и стал не просто питомцем, а вторым ребенком в семье и всеобщим любимцем, игривым и ласковым. Он всегда чувствовал, когда мне плохо. Приходил, ложился рядом или на больное место и словно забирал всю боль», — поделилась девушка.

Она рассказала, что в ее отсутствие кот безумно по ней скучал. Теперь по нему скучает сама Алена.

«Говорят, у котов 9 жизней. Возможно, Иви ушел жить свою следующую жизнь. Спасибо моему преданному малышу за годы, прожитые со мной, за его преданность и любовь. Он правда был совершенно особенный», — написала Шишкова в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что дочь Тимати Алиса обрадовалась беременности новой девушки своего звездного отца.