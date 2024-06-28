Дочь Филиппа Киркорова крутила «завитушки» в школьной столовой, несмотря на замечания взрослых

Дочь Филиппа Киркорова столкнулась с хейтом в школе после скандальных выходок знаменитого отца, поэтому он принял решение отправить ее на учебу в Дубай. 12-летняя Алла-Виктория почувствовала себя настолько уверенно, что решила сделать сальто в столовой, проигнорировав замечания взрослых.

Telegram-канал «Звездач» опубликовал видеоролик, на котором запечатлены шалости наследницы поп-короля.

«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красиво женщиной! Погнали», — заявила девочка и сделала оборот вокруг металлических перил в столовой, установленных для регулирования потока посетителей на раздаче.

После первого сальто Алле-Виктории сделала замечание посетительница, но школьница проигнорировала недовольную женщину и сделала второй оборот, а потом и третий.

При этом девочка громко смеялась и позировала на камеру. После она радостно попрощалась со всеми.

Ранее стало известно, что Мартин и Алла-Виктория являются учениками частной школы в Дубае, где каникулы начнутся только 7 июля. Среди учеников большинство русскоязычных детей. Алла-Виктория уже освоилась, завела подруг и планирует записать песню о жизни за границей.