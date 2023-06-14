«Мои руки — не для скуки»: Джигурда поддержал Дзюбу и рассказал об оргазме Анисиной
Никита Джигурда поддержал недавний конфуз Артема Дзюбы. Во время дня рождения Анны Калашниковой шоумен рассказал, что думает о поступке футболиста и как сам относится к секстингу.
Об это сообщают «Дни.ру».
Джигурда признался, что испытывает симпатию к лучшему бомбардиру в истории чемпионата России. Он абсолютно убежден, что скандал вокруг Дзюбы — вина шантажистов ради выкупа.
При этом шоумен также добавил, что подобные ситуации подстать лишь «голливудскому уровню». Теперь Артем стоит в одном ряду с Мадонной и Бритни Спирс, которые сталкивались с подобным. Отдельно Джигурда поддержал то, что футболист «дзюбит на женщину».
Также Джигурда рассказал, как поддержал футболиста в день скандала.
«Я тоже тогда "подзюбил" через простынкую. У меня, кстати, в телефоне можно было прежде найти такие же видео – я пересылал любимой своего "мальчика" в стоящем состоянии»,— отмечает Никита.
Никита добавил, что раньше не знал о существовании облачного хранения. Теперь, на вопрос, что же хранит его телефон, Джигурда отвечает, что там лишь не наигранный оргазм олимпийской чемпионки Марины Анисиной, а также немного «нестерильной любви» в виде обнаженных фотокарточек. Шоумену больше нравятся аудио-фрагменты со звуками любимых женщин.
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