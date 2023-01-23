«Мой роман закончен»: певица Анна Семенович в слезах обратилась к поклонникам

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович занята на съемках и корпоративах. 42-летняя певица старается ухаживать за собой, занимается спортом и уделяет много времени макияжу. Пока звезде не удалось выйти замуж, но по слухам она сейчас не одна. Но недавно девушка вышла к поклонникам вся в слезах.

Исполнительница рассказала в соцсетях, что решила облегчить себе жизнь и нарастить ресницы. Она появилась перед зрителями с пышными ресницами, но закрыла один глаз. Девушка рассказала, что у нее началась аллергия. Анна вспомнила, что ранее сталкивалась с такой реакцией на реснички, но каждый раз надеялась, что все будет хорошо.