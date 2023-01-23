«Мой роман закончен»: певица Анна Семенович в слезах обратилась к поклонникам
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович занята на съемках и корпоративах. 42-летняя певица старается ухаживать за собой, занимается спортом и уделяет много времени макияжу. Пока звезде не удалось выйти замуж, но по слухам она сейчас не одна. Но недавно девушка вышла к поклонникам вся в слезах.
Исполнительница рассказала в соцсетях, что решила облегчить себе жизнь и нарастить ресницы. Она появилась перед зрителями с пышными ресницами, но закрыла один глаз. Девушка рассказала, что у нее началась аллергия. Анна вспомнила, что ранее сталкивалась с такой реакцией на реснички, но каждый раз надеялась, что все будет хорошо.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Мой роман с ресничками закончен. Опять началась дикая аллергия. Я каждый раз наращиваю и надеюсь, что в этот раз будет по-другому, но не бывает. Начинаю их снимать. У меня сегодня концерт, но течет нос, болит горло, чихаю», – пожаловалась звезда.
Анна поинтересовалась у поклонников, сталкивался ли кто-то из них с аналогичной проблемой. Певица волнуется, как теперь ей оставаться красивой для своих зрителей. Но многие осыпают поп-диву комплиментами и говорят, что она хороша даже без косметики.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович думает о мужской неверности. Артистка удивила поклонников своими рассуждениями.