«Мой родной»: Яна Поплавская скорбит после смерти отчима

Актриса Яна Поплавская скорбит по отчиму Владимиру Александрову, который скончался в 2016 году. В годовщину смерти она почтила его память.

Поплавская опубликовала пост в Telegram-канале, в котором c теплотой вспоминает неродного отца.

Актриса рассказала, что он умер в Крещение – вместе с мамой они «держали его руки до последнего вздоха». Поплавская призналась, что «боль не прошла», а в годовщину его смерти «вырвалась наружу, разрывая на куски».

Поплавская до сих пор хранит его телефон и говорит, что у нее «острая нехватка спокойного голоса» отца.

«Он вырастил меня (не родную ему по крови Девочку), он стал моим папой, когда мне было 4 года, он вырастил Клима, очень сильно любил его и меня», - написала в завершение актриса и заявила, что отчим научил ее всему.

«Мой родной, он научил меня любить», - заключила Поплавская.

Интернет-пользователи поддержали актрису. Многие отмечали: неродной человек стал истинно любимым, что бывает не всегда.

Известно, что родной отец актрисы умер два года назад. Ему было 86 лет.

Сама Поплавская счастлива во втором браке. Сын Клим подарил ей двоих внуков.

Ранее актриса высказывалась об участниках вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она назвала собравшихся «людьми в кавычках» и считает, что гости мероприятия не должны получать эфиры на ТВ.