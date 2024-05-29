Мило, но несовременно: стилист оценила образ Ирины и Ксении Алферовых на кинофестивале в Ульяновске

Советская и российская актриса Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью Ксенией. Знаменитости приехали на фестиваль в Ульяновске и прошлись по ковровой дорожке. Стилист Лариса Голубева в разговоре с порталом «Страсти» оценила образы звезд.

Бывшая супруга Александра Абдулова вышла в свет в лаконичном образе: она появилась на публике в черном жакете и юбке. Поклонники были восхищены образом народной артистки, отметив, что она выглядит гораздо моложе своих 77 лет.