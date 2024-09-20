«Мой первый раз в 36 лет»: Мария Погребняк официально сменила фамилию

Блогерша Мария Погребняк сообщила, что сменила фамилию. После свадьбы она решила больше не носить фамилию бывшего мужа.

В личном Telegram-канале экс-участница «Новых звезд в Африке» опубликовала фото своего паспорта и заявила, что официально больше не Погребняк. Теперь у нее фамилия нового супруга.

«Сердце замерло…. Мой первый раз в 36 лет! Я сменила фамилию! Встречайте! Головинская Мария Александровна», - поделилась Мария.

Напомним, что две недели назад блогерша стала мамой в четвертый раз. У нее родился еще один сын. Отцом мальчика является новый муж Марии – бизнесмен Игорь Головинский. С ним она начала встречаться после того, как рассталась с футболистом Павлом Погребняком.

Отношения с предпринимателем у Марии развивались стремительно. Спустя несколько месяцев после начала романа он сделал ей предложение руки и сердца, а затем она заявила, что беременна. Одной из первых новости узнала подруга знаменитости телеведущая Ольга Бузова. Она же и стала крестной малыша.

Ранее Мария Погребняк вышла в свет спустя две недели после родов.