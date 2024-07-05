«Круговорот мужчин»: Анфиса Чехова похвасталась личной жизнью

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о личной жизни и призналась, что вокруг нее «круговорот мужчин». Она объяснила в интервью Леди Mail.ru, почему стала более скрытной после развода с Гурамом Баблишвили, от которого родила сына.

Знаменитость всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, но хранила личную жизнь в секрете. Чехова призналась, что не видит смысла рассказывать о спутниках, если нет штампа в паспорте или ребенка.

«Одно дело – представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое – демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой!» – заявила телеведущая.

При этом Анфиса отмечает, что ей сложно найти мужчину, с которым она бы пошла к алтарю. Она вспоминает, что раньше могла годами встречаться с избранником, хоть и понимала, что он ей не подходит. Теперь у нее другие мысли по этому поводу.

«Не нужно пытаться поменять кого-то под себя, лучше дождаться того, кто изначально с тобой совместим, как две половинки одного пазла. В моем случае это непросто: я сложный фрукт. Поэтому пока не появился тот, кто мне подойдет, иду путем проб и ошибок. Но рассказывать про эти пробы и ошибки нужным не считаю», – объяснила звезда.

Артистка транслирует свою жизнь в соцсетях и на кадрах часто позирует в одиночестве. Поэтому эффектная женщина регулярно сталкивается с критикой, а пользователи Сети называют ее «вечной одиночкой». Чехова говорит, что не комплексует по этому поводу.

«Пусть так. Это лучше, чем демонстрировать общественности каждого своего ухажера: "Смотрите, меня любят и хотят!"» – добавила теледива.

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