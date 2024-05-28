«Мой отец пил и бил маму»: Марина Яковлева призналась, что до сих пор боится мужчин

Актриса театра и кино Марина Яковлева заявила, что до сих пор боится мужчин. Она связывает это с тем, что ее отец пил и бил маму. О детстве она рассказала в интервью PROZVEZD.

В апреле знаменитости исполнилось 65 лет. За всю жизнь она была в браке два раза, но осталась с горечью и обидами. Возможно, это было связано с детством Марины. Она вспоминает, что между мамой – воспитательницей детского сада и отцом – машинистом паровоза, нередко случались скандалы.

«Мой папа сильно пил и бил маму. На наших глазах. Мы с сестрой плакали, прятались. Ужасно боялась, что отец убьет маму», – поделилась актриса.

Яковлева призналась, что до сих пор видит страшные сны. Кроме того, она рассказала о характере матери. Оказалось, что из-за пережитого насилия женщина стала грубой. Она никогда не была ласковой, а единственным комплиментом из ее уст, по словам артистки, была фраза: «Ты – моя широколобка».

«После развода родителей мама вышла замуж за осетина, который ей изменял. Я очень хотела быть счастливой, быть «за мужем», защищенной, и выскочила замуж за Андрея, когда он предложил», – рассказала звезда.

Знаменитость пояснила, что в институте тоже испытывала страх перед мужчинами. Она понимает, что нравилась мэтрам, но старалась не допускать интриг. Так, она вспомнила внимание со стороны Армена Джигарханяна, который был женат. Но девушка смогла сказать ему «стоп».

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