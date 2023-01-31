«Мой новый муж»: Виктория Дайнеко рассекретила семейное положение

Певица Виктория Дайнеко редко раскрывает детали своей личной жизни после громкого развода с Дмитрием Клейманом. Последние несколько месяцев артистка посещает мероприятия в компании брюнета, которого в соцсетях прозвали «двойником Джонни Деппа». На днях девушка рассекретила семейное положение и показала кольцо на пальце.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию из лифта. На кадре Виктория светилась от счастья, а сзади нее стоял спиной неизвестный мужчина. Исполнительница оставила загадочную подпись.

«Как обычно. Я и мой новый муж», – написала Дайнеко.