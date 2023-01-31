«Мой новый муж»: Виктория Дайнеко рассекретила семейное положение
35-летняя певица Виктория Дайнеко показала своего нового мужа и кольцо в Сети.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Певица Виктория Дайнеко редко раскрывает детали своей личной жизни после громкого развода с Дмитрием Клейманом. Последние несколько месяцев артистка посещает мероприятия в компании брюнета, которого в соцсетях прозвали «двойником Джонни Деппа». На днях девушка рассекретила семейное положение и показала кольцо на пальце.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию из лифта. На кадре Виктория светилась от счастья, а сзади нее стоял спиной неизвестный мужчина. Исполнительница оставила загадочную подпись.
«Как обычно. Я и мой новый муж», – написала Дайнеко.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Некоторые на полном серьезе восприняли заявление звезды, учитывая, что на ее безымянном пальце сверкало кольцо с внушительным камнем. Но многие догадались, что Виктория пошутила. А мужчина сзади нее, скорее всего, сосед. Возможно, Дайнеко своим высказыванием решила ответить всем, кто обсуждает ее личную жизнь.
Ранее мы писали о том, как Виктория Дайнеко появилась на светском мероприятии вместе с женихом и намекнула на беременность. Поклонники обратили внимание, что формы 35-летней артистки заметно округлились.