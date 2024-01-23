«Мой муж, святой»: Анисина рассказала, как Джигурде предлагали «вызвать девчонок»

Марина Анисина пока еще не высказывалась публично на тему скандального видео с участием ее мужа Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. Впервые фигуристка прокомментировала инцидент и поддержала своего супруга.

Анисина рассказала, что каждый раз, когда актер ходил в гости к Волочковой, они всегда ей звонили. Фигуристка не ревнует своего и супруга, и у нее нормальные отношения с балериной.

«И хочу сказать, что вообще Никита Борисович, мой муж, святой. Мужчины ходят на сторону, изменяют. Я очень благодарна своему мужу, которого очень люблю: он никогда не переходил ту грань, которую не переходят», — цитирует Анисину mk.ru.

Фигуристка убеждена в верности своего супруга, добавив, что ни разу не заставала его с любовницами. Она назвала Джигурду «гением, артистом», а его поведение на видео — «нормальным рабочим состоянием».

«Я ему доверяю. На выступлении ему как-то даже предлагали девчонок вызвать, а Джигурда убежал», — заключила она.

На провокационном видео знаменитости запечатлены нетрезвыми и целующимися. Кроме того, во время съемки Никита стянул штаны с Волочковой.

Позже Джигурда признался, что ролик слил в Сеть его бывший водитель.