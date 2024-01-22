Джигурда решил не скрывать, что его видео с Волочковой выложил бывший водитель

Актер Никита Джигурда назвал человека, слившего его видео с балериной Анастасией Волочковой. Им оказался бывший водитель артиста Евгений Ильин: мужчина выложил ролик в Сеть.

Подробности приводит НСН.

Джигурда сообщил, что подал заявление в полицию в отношении бывшего водителя и попросил о возбуждении уголовного дела.

Адвокат актера Илья Цитренко рассказал, что этот человек собирал сведения и распространял их без согласия балерины, самого Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Защитник полагает, что речь идет о распространении информации о частной жизни против воли лица.

«Органы должны провести расследование и дать этому оценку», - считает Цитренко.

Также актер подал в суд в отношении одного из Telegram-каналов и главного редактора крупного СМИ, требуя возбудить уголовное дело. Джигурда объяснил, что источники «выпустили материал, а потом звонят».

Ранее Волочкова предположила, кто мог слить видео из ее дома. По ее словам, ролик снял бывший директор актера. Она не исключила, что этот человек мог распространить видео.

Напомним, оно было сделано больше года назад. На нем Волочкова танцует с Джигурдой под композицию Любови Успенской. В какой-то момент Джигурда снял штаны с балерины и поцеловал.