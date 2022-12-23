«Мой муж покинул чат»: Клава Кока напугала возлюбленного непомерными аппетитами

В жизни Клавы Коки происходят большие перемены. В конце осени девушка получила долгожданное предложение руки и сердца, о чем она сразу же рассказала в своей социальной сети. Затем звезда поймала букет невесты на свадьбе Оксаны Самойловой. Видимо, судьба подает певице различные знаки и всеми способами намекает, что пора уже готовиться к собственному торжеству.

Так, в личном блоге Клава посоветовалась с фолловерами в выборе обручального кольца. К слову, девушка замахнулась на украшение стоимостью в 117 миллионов. Такая запредельная сумма испугала не только публику, но и жениха артистки.

«Это как десять квартир в Москве. Мне кажется, мой муж сейчас такой: "Я покинул чат, чат, чат"» — игриво заявила звезда.

Ранее Евгения Медведева рассказала о мужчине, который помог ей пережить предательство Милохина. Фигуристка откровенно призналась, что поступок блогера стал для нее очередным испытанием. Подробности читайте в этой статье.