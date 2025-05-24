«Мой муж чемпион!»: жена Федора Смолова прокомментировала победу «Краснодара» в Кубке России

Модель и диджей Карина Истомина отреагировала на победу «Краснодара» в Кубке России. Она поздравила супруга Федора Смолова, который играет в клубе, с чемпионством.

Истомина опубликовала небольшой пост в своем Telegram-канале диалектический отказ. Модель бурно отреагировала на победу клуба в турнире, сопроводив текст большим количеством знаков восклицания. Она назвала супруга чемпионом и поздравила с важным для команды событием. «Краснодар» обыграл «Зенит» и впервые стал чемпионом России.

«ААААААААА КРАСНОДАР ЧЕМПИОН!!!!! 3-0!!! МОЙ МУЖ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», — написала Карина.

Сейчас Истомина вместе с дочкой находится в Москве. Смолов несколько недель находился на сборах футбольного клуба перед ответственным матчем.

Ранее Истомина рассказала, что ревнует дочь к мужу. По словам модели, материнство дается ей не легко.