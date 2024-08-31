«Мой мир рухнул»: Люся Чеботина вспомнила о тяжелом расставании с Юрием Киселевым

Люся Чеботина рассказала о своем состоянии после расставания с артистом Юрием Киселевым.

Певица призналась, что новый хит «За бывшего» является отражением ее личной жизни. По словам Люси, прошлый год стал переломным этапом, так как она переживала сложный разрыв с Юрием Киселевым. Артистка поделилась, что на тот момент ее не спасали концерты, потому что перед выходом на сцену впадала в отчаянное состояние. Она благодарна всем близким людям, которые были с ней рядом и старались вытащить из депрессии.

«Прошлый год был очень тяжелый... Были и вовсе страшные ситуации, когда мне казалось, что даже сцена не спасает. Очень тяжело… Я пыталась уходить в работу, погружаться в репетиции, в танцы. Команда, семья, друзья — все меня прямо вытаскивали из этого состояния. Я им очень благодарна, потому что тогда мне казалось, что все, мой мир рухнул», — заявила Чеботина в YouTube-шоу «MУЗLOFT».

Однако сейчас артистка позитивно смотрит на произошедшие события. Ей удалось отразить свое настроение в песнях, которые в итоге стали хитами. Люся лишь с грустью говорит о том, что жалеет о потраченном времени на болезненные отношения.

Напомним, что сам Юрий заявлял, что с певицей они разошлись на доброй ноте.

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