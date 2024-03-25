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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 марта 2024, 09:23
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Больная раком Кейт Миддлтон покинула Виндзорский замок и улетела в неизвестном направлении

Больная раком Кейт Миддлтон улетела на вертолете в неизвестном направлении.
Больная раком Кейт Миддлтон покинула Виндзорский замок и улетела в неизвестном направлении

© Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула дворец в Виндзоре на вертолете. Предполагается, что она отправилась в поместье Анмер-Холл в Норфолке.

По данным The Mirror, Кейт планирует провести вдали от городско суеты пасхальные каникулы. Вместе с ней на посадке в вертолет были замечены дети и муж, принц Уильям.

Сейчас принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии. По мнению профессора Бирмингемского университета Эндрю Беггса, шансы принцессы на полное выздоровление есть, так как организм 42-летней Миддлтон может выдержать высокие дозы химии.

По данным Dailymail, основную опухоль медикам удалось удалить, поэтому сейчас идет работа по уничтожению выявленных раковых клеток.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором рассказала, что не замечала рак, а после ряда тестов в больнице диагноз подтвердился. В январе после успешной операции на брюшной полости врачи сделали вывод об отсутствии злокачественной опухоли. Однако анализы все равно указали на наличие заболевания.

Ранее проживающих в США принца Гарри и Меган Маркл шокировало известие о том, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон больна раком. Герцоги Сассекские решили высказать родственнице слова поддержки, несмотря на натянутые отношения.

Источник фото:Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News
Источник:The Mirror
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Кейт Миддлтон
Принц Уильям
болезнь
рак