«Мой малыш»: Ирина Дубцова рассказала о рождении сына

Исполнительница хита «Люби меня долго» Ирина Дубцова приятно удивила своих поклонников. 41-летняя певица показала кадры, на которых с нежностью говорит о рождении сына.

Артистка трогательно поздравила своего единственного наследника Артема с днем рождения. Парню исполнилось 17 лет. Раньше звезда редко показывала его в соцсетях из-за возраста, но теперь он сам активно ведет микроблог. Напомним, что Ирина родила ребенка от бывшего мужа Романа Черницына, с которым была в браке четыре года.

«С днем рождения, мой малыш», – написала Ирина и показала торт со свечками.

Поклонники считали, что певица и солист группы Plazma идеально подходят друг другу. Но после рождения сына отношения супругов испортились. Дубцова рассказывала в интервью, что набрала лишний вес и страдала от сильной депрессии. В тот сложный период она нуждалась в поддержке мужа, но он не только не уделял внимание жене, но и критиковал ее за слишком пышные формы.

Несмотря на громкий развод, звездные родители смогли сохранить нормальные отношения. По словам Дубцовой, после развода они с Романом нашли взаимопонимание и забыли все обиды. Сейчас Ирина тщательно следит за внешностью и хвастается стройной фигурой. А своего сына называет лучшим другом. Поклонники отмечают, что парень вырос настоящим красавцем.

Ранее мы писали о том, как Ирина Дубцова показала сестру, которой до сих пор не было в биографии певицы. Артистка написала в соцсетях: «С днем рождения, сестренка моя». Она прикрепила ссылку, ведущую на страницу родственницы по имени Лилия. О женщине известно, что у нее две дочери. Она не имеет отношения к шоу-бизнесу и, судя по снимкам в аккаунте, является кондитером.