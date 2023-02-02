Ирина Дубцова показала сестру, которой до сих пор не было в биографии певицы

Певица Ирина Дубцова показала сестру, о которой ничего не известно. Про девушку нет ни слова в биографии артистки.

Дубцова написала в соцсетях: «С днем рождения, сестренка моя». Артистка прикрепила ссылку, ведущую на страницу родственницы по имени Лилия.

О женщине известно, что у нее двое дочерей. Она не имеет отношения к шоу-бизнесу и, судя по снимкам в аккаунте, является кондитером.

Отметим, что упоминания о сестре нет ни в биографии самой артистки, ни ее матери – Натальи Дубцовой. Не исключено, что речь идет не о родной сестре. Сама звезда не уточняет степень родства.

Ранее сообщалось, что у певца Бориса Моисеева есть внебрачный ребенок. Родственник станет третьей стороной в борьбе за наследство артистка.