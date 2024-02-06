«Мой маленький комочек счастья»: Ольга Орлова поздравила дочь с первым днем рождения

В семье телеведущей Ольги Орловой праздник — ее дочери Анне исполнился год. По такому поводу бывшая солистка группы «Блестящие» решила публично поздравить дочь в соцсети. Об этом пишет The Voice.

«Мой маленький комочек счастья, моя огромная любовь! Тебе сегодня годик, и год моему безумному счастью быть твоей мамой! Ты самое чудесное чудо, которое со мной случилось! Люблю бесконечно!» — обратилась к дочери телеведущая.

Кроме того, Ольга Орлова опубликовала в соцсети видео с нарезкой из фото малышки. Телеведущая призналась, что дочь придала ее жизни новый смысл.

Напомним, дочь Анна — долгожданный ребенок для Ольги Орловой и ее мужа, бизнесмена Валерия Маслова. Также у звезды есть 22-летний сын Артем от первого брака с Александром Кармановым.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист Кирилл Капризов рассказал о свадьбе с дочкой Дмитрия Маликова.