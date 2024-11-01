«Мой любимый режиссер»: Снигирь поцеловала Цыганова на людях

Актриса Юлия Снигирь опубликовала фото, на котором нежно целует Евгения Цыганова на людях. Девушка назвала мужчину любимым режиссером. Кадром она поделилась в соцсетях.

Знаменитости редко выходят вместе в свет и стараются говорить о творчестве, а не об отношениях. Но в соцсетях они публикуют романтичные кадры и признаются друг другу в любви.

В личном микроблоге Юлии появилось нежное фото, на котором пара позировала в пальто и головных уборах. На актрисе была беретка, а на ее избраннике шапка. Девушка нежно поцеловала артиста.

«Мой любимый режиссер», - написала Снигирь.

Поклонники восхитились артистами, но некоторые отметили, что Евгений, как всегда, находится «в образе». Он предпочитает не показывать чувства на публике.

Напомним, что Снигирь и Цыганов познакомились в 2014 году, когда снимались в фильме «С чего начинается Родина». Тогда мужчина жил в Ириной Леоновой, которая была беременна седьмым ребенком.

В августе 2015 года неожиданно выяснилось, что актер больше не живет с матерью его детей. По слухам, он расстался с ней, когда она была «в интересном положении». Потом выяснилось, что он закрутил роман с Юлией, которая тоже оказалась беременна. Они поженились в 2019 году. У них есть сын.

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