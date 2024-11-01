Фотошоп или операция: Юлия Высоцкая показала изменившееся лицо

«Сегодня у нас с командой случилась очень хорошая смена, хотя я не в форме, температура, усталость и так далее. Но все такие молодцы! Надюша из уставшей и больной сделала симпатичную» — написала теледива.

Как сообщает «7Дней.ru», пользователи Сети догадались, что звезда перестаралась с фотошопом. Ей написали, что на снимке «один глаз поплыл».

«Вы совсем на себя не похожи: левый глаз вытянут не в ту сторону», — отметили в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Алена Апина вышла в свет после похудения на 15 кг. 60-летняя звезда охарактеризовала себя как «неплохо выглядящая» женщина.