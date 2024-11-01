НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 16:00
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Фотошоп или операция: Юлия Высоцкая показала изменившееся лицо

51-летнюю Юлию Высоцкую с изменившимся лицом обвинили в использовании фотошопа.
Фотошоп или операция: Юлия Высоцкая показала изменившееся лицо

© Starface.ru

Телеведущая Юлия Высоцкая показала свою изменившуюся внешность во время болезни. 51-летняя актриса призналась, что вынуждена работать с температурой. Поклонники обвинили ее в использовании фотошопа. Новым снимком она поделилась в соцсетях.

По словам знаменитости, в день съемок ей было плохо, но она нашла силы, чтобы работать. Юлия уверена, что справилась, и состояние никак не скажется на конечном результате.

Фотошоп или операция: Юлия Высоцкая показала изменившееся лицо

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Сегодня у нас с командой случилась очень хорошая смена, хотя я не в форме, температура, усталость и так далее. Но все такие молодцы! Надюша из уставшей и больной сделала симпатичную» — написала теледива.

Как сообщает «7Дней.ru», пользователи Сети догадались, что звезда перестаралась с фотошопом. Ей написали, что на снимке «один глаз поплыл».

«Вы совсем на себя не похожи: левый глаз вытянут не в ту сторону», — отметили в комментариях.

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