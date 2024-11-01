Фотошоп или операция: Юлия Высоцкая показала изменившееся лицо
© Starface.ru
Телеведущая Юлия Высоцкая показала свою изменившуюся внешность во время болезни. 51-летняя актриса призналась, что вынуждена работать с температурой. Поклонники обвинили ее в использовании фотошопа. Новым снимком она поделилась в соцсетях.
По словам знаменитости, в день съемок ей было плохо, но она нашла силы, чтобы работать. Юлия уверена, что справилась, и состояние никак не скажется на конечном результате.
«Сегодня у нас с командой случилась очень хорошая смена, хотя я не в форме, температура, усталость и так далее. Но все такие молодцы! Надюша из уставшей и больной сделала симпатичную» — написала теледива.
Как сообщает «7Дней.ru», пользователи Сети догадались, что звезда перестаралась с фотошопом. Ей написали, что на снимке «один глаз поплыл».
«Вы совсем на себя не похожи: левый глаз вытянут не в ту сторону», — отметили в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Алена Апина вышла в свет после похудения на 15 кг. 60-летняя звезда охарактеризовала себя как «неплохо выглядящая» женщина.