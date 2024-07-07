НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июля 2024, 15:43
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«Мой лев»: беременная Мария Погребняк показала жениха на отдыхе в Турции

Блогер Мария Погребняк показала редкое фото с женихом, от которого ждет ребенка.
«Мой лев»: беременная Мария Погребняк показала жениха на отдыхе в Турции

© AA/ABACA/Abaca/East News

Беременная четвертым ребенком блогер Мария Погребняк отправилась на отдых в Турцию вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Головинским. В своем блоге 35-летняя модель поделилась редким кадром, на котором запечатлена рядом с женихом.

На снимке Погребняк позирует в светлом облегающем сарафане в пол, почеркнувшим ее заметно округлившийся живот. Избранник звезды предпочел повседневный стиль: белую льняную рубашку с коротким рукавом и шорты цвета хаки.

«Мой Лев», - подписала снимок Мария.

При этом она скрыла лицо Головинского за эмодзи с изображением морды царя зверей.

Поклонники пары обратили внимание, что Марии очень идет беременность и пожелали будущим родителям счастья.

«Надеюсь, у вас все будет хорошо, а увидеть вашего мужчину — это дело десятое», — отметили комментаторы.

«Мой лев»: беременная Мария Погребняк показала жениха на отдыхе в Турции

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком, в браке у них родились трое сыновей. После развода блогер встретила бизнесмена Игоря Головинского, в мае он сделал ей предложение. Раньше мужчина не был женат, и у него нет детей от предыдущих отношений.

Ранее в Сети появились слухи, что на самом деле ребенка родит суррогатная мать. Пользователи пришли к выводу, что Мария симулирует беременность и носит накладной живот. Однако модель домысли опровергла.

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Мария Погребняк
соцсети
беременность
новости шоу-бизнеса