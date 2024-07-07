«Мой лев»: беременная Мария Погребняк показала жениха на отдыхе в Турции

Беременная четвертым ребенком блогер Мария Погребняк отправилась на отдых в Турцию вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Головинским. В своем блоге 35-летняя модель поделилась редким кадром, на котором запечатлена рядом с женихом.

На снимке Погребняк позирует в светлом облегающем сарафане в пол, почеркнувшим ее заметно округлившийся живот. Избранник звезды предпочел повседневный стиль: белую льняную рубашку с коротким рукавом и шорты цвета хаки.

«Мой Лев», - подписала снимок Мария.

При этом она скрыла лицо Головинского за эмодзи с изображением морды царя зверей.

Поклонники пары обратили внимание, что Марии очень идет беременность и пожелали будущим родителям счастья.

«Надеюсь, у вас все будет хорошо, а увидеть вашего мужчину — это дело десятое», — отметили комментаторы.