«Мой лев»: беременная Мария Погребняк показала жениха на отдыхе в Турции
© AA/ABACA/Abaca/East News
Беременная четвертым ребенком блогер Мария Погребняк отправилась на отдых в Турцию вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Головинским. В своем блоге 35-летняя модель поделилась редким кадром, на котором запечатлена рядом с женихом.
На снимке Погребняк позирует в светлом облегающем сарафане в пол, почеркнувшим ее заметно округлившийся живот. Избранник звезды предпочел повседневный стиль: белую льняную рубашку с коротким рукавом и шорты цвета хаки.
«Мой Лев», - подписала снимок Мария.
При этом она скрыла лицо Головинского за эмодзи с изображением морды царя зверей.
Поклонники пары обратили внимание, что Марии очень идет беременность и пожелали будущим родителям счастья.
«Надеюсь, у вас все будет хорошо, а увидеть вашего мужчину — это дело десятое», — отметили комментаторы.
Напомним, Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком, в браке у них родились трое сыновей. После развода блогер встретила бизнесмена Игоря Головинского, в мае он сделал ей предложение. Раньше мужчина не был женат, и у него нет детей от предыдущих отношений.
Ранее в Сети появились слухи, что на самом деле ребенка родит суррогатная мать. Пользователи пришли к выводу, что Мария симулирует беременность и носит накладной живот. Однако модель домысли опровергла.