«Мой хороший»: мужчина с кольцом сделал предложение Полине Гагариной в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина получила предложение руки и сердца. Это произошло, когда исполнительница работала на концерте.

К сцене подошел темноволосый мужчина с кольцом. Он произнес: «Выйдете за меня замуж?»

На это Гагарина сказала: «Мой хороший. Я уже взрослая девочка, у меня двое детей».

Затем певица показала рукой в зал, где сидел ее 15-летний сын. «Вот видишь, у меня уже есть мужчина, это мой сын», - обратилась она к смельчаку, сделавшему предложение.

Гагарина не стала брать украшение от него. Замуж ей тоже не хочется.

Ранее 51-летняя оперная певица Анна Нетребко заявила, что вышла замуж.