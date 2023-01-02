15:55, 02 января 2023
1 мин.
«Мой хороший»: мужчина с кольцом сделал предложение Полине Гагариной в новогоднюю ночь
Фото: Kashaev Pavel/East News
В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина получила предложение руки и сердца. Это произошло, когда исполнительница работала на концерте.
К сцене подошел темноволосый мужчина с кольцом. Он произнес: «Выйдете за меня замуж?»
На это Гагарина сказала: «Мой хороший. Я уже взрослая девочка, у меня двое детей».
Затем певица показала рукой в зал, где сидел ее 15-летний сын. «Вот видишь, у меня уже есть мужчина, это мой сын», - обратилась она к смельчаку, сделавшему предложение.
Гагарина не стала брать украшение от него. Замуж ей тоже не хочется.
Ранее 51-летняя оперная певица Анна Нетребко заявила, что вышла замуж.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: