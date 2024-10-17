«Абсолютно не актриса»: Дмитрий Лысенков рассказал о съемках с Ольгой Бузовой

Дмитрий Лысенков оценил актерские способности Ольги Бузовой. Об этом сообщает StarHit.

Актер сериалов «Убойная сила» и «Последний богатырь» Дмитрий Лысенков рассказал об опыте совместных съемок с Ольгой Бузовой. Напомним, певица сыграла камео в сериале «Бедные люди». По сюжету Лысенков работает «литературным негром» у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию.

«Этому сериалу уже девять лет. Поэтому Ольга Бузова тогда и Ольга Бузова сейчас — два разных человека. Если бы мой персонаж очнулся из комы и увидел то, что она из себя представляет в наши дни, думаю, очень бы удивился…» — заявил актер.

По словам Лысенкова, во время съемок Бузова еще не была так популярна как сейчас.

«Тогда в кадре была простая девушка, которая с восторгом и полной верой в нас пришла в сериал и доверилась режиссеру. И потом — она играла там саму себя, камео. Оля там абсолютно не актриса», — объяснил он.

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