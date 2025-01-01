«Мои итоги года»: Ирина Дубцова впервые рассекретила личность тайного бойфренда

42-летняя Ирина Дубцова была замужем лишь однажды. После развода личная жизнь певицы била ключом — она встречалась с DJ Леонидом Руденко, стоматологом Тиграном Мальцевым. Но и эти отношения завершились расставанием. Впрочем, звезда не отчаивалась и, кажется, наконец нашла свое счастье.

Ирина решила порадовать подписчиков редким фото. Исполнительница хита «О нем» редко выходит в соцсети и не делится подробностями личной жизни. Но 31 декабря певица сделала исключение и опубликовала совместный кадр с бойфрендом, который до этого иногда появлялся в ее видеороликах.