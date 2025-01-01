«Мои итоги года»: Ирина Дубцова впервые рассекретила личность тайного бойфренда
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42-летняя Ирина Дубцова была замужем лишь однажды. После развода личная жизнь певицы била ключом — она встречалась с DJ Леонидом Руденко, стоматологом Тиграном Мальцевым. Но и эти отношения завершились расставанием. Впрочем, звезда не отчаивалась и, кажется, наконец нашла свое счастье.
Ирина решила порадовать подписчиков редким фото. Исполнительница хита «О нем» редко выходит в соцсети и не делится подробностями личной жизни. Но 31 декабря певица сделала исключение и опубликовала совместный кадр с бойфрендом, который до этого иногда появлялся в ее видеороликах.
Звезда снялась с возлюбленным Дмитрием в зеркале. Ирина нарядилась в платье длины мини и надела туфли на шпильках. Образ она дополнила пиджаком. Бойфренд победительницы «Фабрики звезд» появился в кадре в рубашке, брюках и пиджаке. Он слегка приобнял возлюбленную и улыбнулся.
«Что ж. Мои итоги года», — лаконично написала Дубцова.
В 2004 году Ирина вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, который сделал ей предложение во время одного из отчётных концертов «Фабрики звезд». Спустя два года у них родился сын Артем, но в 2008 году брак распался. Больше артистка не выходила замуж.
Ранее певица отреагировала на слухи о помолвке ее 18-летнего сына. Артистка заявила, что уже познакомилась с семьей избранницы Артема, и высказалась о скорой свадьбе молодого человека.