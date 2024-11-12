«Мой главный подарок»: Юлия Ковальчук обратилась к мужу в день своего 42-летия

Певица Юлия Ковальчук обратилась к мужу Алексею Чумакову в день своего 42-летия. Звезда в соцсетях назвала супруга и дочерей своим главным «подарком».

Знаменитость в честь праздника опубликовала фотографии, на которых позировала в стильном образе. Экс-солистка группы «Блестящие» выбрала асимметричное вельветовое боди с одним рукавом и золотистым поясом на талии. Блондинка дополнила образ колготками в сетку и туфлями на высоких каблуках. Напомним, что 12 ноября Юлии исполнилось 42 года.

«Опять чуточку повзрослела», — написала певица.

Артистка поделилась своими эмоциями от жизни и призналась, что благодарна миру, а также людям, которые ее окружают.

«Каждый из вас или ваш поступок так или иначе сформировали меня в полноценную счастливую 42-летнюю девчонку. В 25 мне казалось, что 42 — это старость несусветная, а сейчас я понимаю, что в душе мне намного легче и свободней, чем в 25», – призналась звезда.

Ковальчук не забыла упомянуть мужа Алексея Чумакова и дочерей – семилетнюю Амелию и Алисию, которой всего год.

«Всех невероятно люблю!!! Но мой главный подарок это, конечно, любимые доченьки и мой муж!!!» – добавила Юлия.

Поклонники поддержали знаменитость и присоединились к поздравлениям. Среди них отметилась коллега певицы, Наталья Подольская.

«Будь счастлива и здорова, Юлечка», — написала она.

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