«Мои герои поменялись»: актер Александр Семчев перестал играть в кино добродушных толстяков

Звезда фильма «День выборов» Александр Семчев известен российскому зрителю, прежде всего, по ролям комичных толстяков. Однако актер признается: в последнее время характеры его героев стали гораздо глубже.

6 апреля на главной сцене Дома культуры на ВДНХ пройдут бесплатные показы спектакля «Медитативный еж» Айдара Заббарова. Александр Семчев исполнит главную роль в постановке.

Народный артист России признался, что спектакль пройдет в форме монолога. Он назвал своего героя человеком с непростым характером. Семчев уверен, что каждый зритель обязательно вынесет что-то для себя после постановки.

Актер неоднократно признавался, что кинематограф для него — лишь способ заработать деньги. В театре же наоборот характеры его героев намного глубже.

«За кинематографом не угнаться, никогда не знаешь, утвердят тебя или не утвердят… А театр стабилен и, слава богу, предложений в театре много. Насчет изменений — да, мои герои поменялись. Раньше это были комичные толстяки, а теперь характеры стали глубже, и мне отрадно это видеть», — цитирует его Teleprogramma.pro.

На данный момент актер служит в театре МХТ им. Чехова, а его фильмография насчитывает более сотни фильмов и сериалов.

Недавно президент России Владимир Путин присвоил Александру Семчеву звание народного артиста РФ.