«Мой герой»: особенная дочь Светланы Зейналовой получила аттестат об окончании школы

Дочь Светланы Зейналовой Александра, у которой в детстве выявили аутизм, получила аттестат об окончании школы. Этой новостью телеведущая поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Звезда Первого канала пришла в школу к дочери и побывала на торжественном вручении дипломов. Светлана не скрывает, что очень рада за Александру и гордится ею.

«Исторический момент. Я когда-то могла только робко надеяться на такое счастье! Мой герой», — написала телеведущая.

Отметим, что Александра сдала экзамены по русскому языку и математике на четверку. Светлану очень порадовали результаты дочери.

Ведущая программы «Доброе утро» родила Александру в браке с директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. Когда муж звезды узнал о диагнозе дочери, он ушел из семьи, но продолжил поддерживать общение с наследницей. Светлане говорили, что ребенок необучаем, но журналистка не сдалась. Благодаря совместному труду и упорству подросток не только освоила школьную программу, но и научилась говорить на английском и китайском языках.

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