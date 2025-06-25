Звезда «Доброго утра» Зейналова рассказала, готова ли к новым отношениям и браку

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала, готова ли к новым отношениям и браку. Звезда «Доброго утра» дала откровенное интервью сайту «Страсти».

Знаменитость поделилась, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

«Я не знаю, какого мужчину хотела бы видеть рядом. Никакого! (смеется). Среди всех мужчин, которых я знаю, нет ни одного, с кем мне захотелось бы пройти жизненный путь в иной роли, кроме как друзья, знакомые или коллеги. Сейчас я живу прекрасной жизнью свободной женщины, которая поступает так, как хочет. Помните фразу из «Девчат»: «Хочу — халву ем, хочу — пряники!» Вот именно так я и живу сейчас», – призналась она.

По словам Зейналовой, раньше она всегда подстраивалась под партнера и пыталась ему угодить. Сейчас ей нравится то, что она сама распоряжается своей жизнью. При этом женщина не исключает, что в будущем у нее будет роман.

«Теперь я угождаю только себе и детям. Мы построили наш быт так, как нам комфортно. Возможно, когда-нибудь нам это наскучит, и мы захотим впустить кого-то в нашу жизнь — тогда мы рассмотрим кандидатуры. Но пока мы наслаждаемся этой свободой: собрались и поехали, передумали — остались дома; едим что хотим, одеваемся как нравится, отдыхаем где захотим. И получаем от этого огромное удовольствие», – рассказала Светлана.

Звезда добавила, что в 20 лет слово «свобода» означало для нее «одиночество». Со временем ее взгляды изменились, она обрела гармонию и может выбирать то, что ей нравится.

Полное интервью со Светланой Зейналовой о ее детстве, слухах о романе с Тимуром Соловьевым и отношении к пластике можно прочитать здесь.