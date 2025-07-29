Актер Алексей Чадов через суд взыскал с коллеги Максима Боева 74 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Алексей Чадов еще в феврале подал в суд на коллегу и бывшего друга Максима Боева. Он требовал взыскать с продюсера 75 миллионов рублей гонорара за фильм «За Палыча!», соавтором которого был Чадов.

Актер рассказывал, что после успешного проката картины Боев отказался переводить ему часть гонорара.

В итоге суд встал на сторону Алексея Чадова — продюсер обязан отдать ему 61 миллион рублей гонорара плюс 13 миллионов рублей неустойки.

Сам актер остался доволен решением суда. Журналистам он рассказал, что отпразднует это событие.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей.