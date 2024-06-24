«Мой дом здесь, в Латвии»: Чулпан Хаматова рассказала, чем займется после увольнения из Нового Рижского театра

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова покинет Новый Рижский театр, в котором прослужила два года по приглашению режиссера Алвиса Херманиса. При этом она заявила, что увольнение связано не с профнепригодностью, а из-за предстоящих гастролей в США и Европе.

Кроме того, актриса заверила, что задействована сразу в трех новых спектаклях. Сейчас она занята на репетициях постановки режиссера Дмитрия Крымова. Кроме того, специально под Хаматову напишет пьесу Михаил Дурненков.

«Также будут три новых спектакля с Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в театре Дайлес», — приводит слова Хаматовой StarHit.

Кроме того, актриса заявила, что активно изучает латышский язык, а также подчеркнула, что ее дом в Латвии.

«Мой дом сейчас здесь, в Латвии. Когда я приехала из Польши и Германии в Ригу, то сразу поймала себя на мысли: наконец-то я дома», - сказала Чулпан.

Ранее Латвийский Национальный театр отменил спектакль уехавшего из России режиссера Дмитрия Крымова под названием «Записки сумасшедших». Премьерные показы должны были пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Постановку все же покажут 14 декабря, но уже не в Риге, а в городе Даугавпилс.