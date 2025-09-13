«Мой диагноз — ДЦП. Никто не знает, почему так случилось»: Сергей Лазарев расплакался на шоу из-за участника

Певец Сергей Лазарев разрыдался в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Артист не смог сдержать эмоций после выступления участника с серьезным заболеванием.

12 сентября на канале «Россия 1» стартовал седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!», лидером сотни в котором является Сергей Лазарев. Особенно певца поразил номер 23-летнего Романа Михраби из Иркутска. Молодой человек не стал скрывать, что страдает от серьезного заболевания, которое сопровождает его на протяжении всей жизни.

«Музыка — это помощник. Ты просто садишься за инструмент или пишешь стихи, или начинаешь играть, потом все это соединяешь и получаешь прекрасные песни. И вот тебе уже легче, можно пойти заниматься чем угодно и покорять любые вершины. Мой диагноз — «детский церебральный паралич». Никто не знает, почему так случилось. Но раз так случилось, но нужно жить с этим и принимать», — поделился Роман Михраби.

Выступление молодого человека многие члены жюри сравнили с молитвой, а Сергей Лазарев и вовсе не смог сдержать слез. Артист признался, что номер Романа тронул его до глубины души.

«Невозможно говорить. Ром, ты герой! Я знаю, как тебе непросто просто стоять на сцене, не говоря о том, чтобы петь. Но ты здорово справился со своей задачей. <…> Ты, Рома, тоже пример, который показывает, что нужно идти к своей мечте, идти к своей цели. Сегодня на тебя смотрят миллионы, и ты будешь многих вдохновлять. У тебя заслуженные баллы. Я тебя благодарю и аплодирую тебе стоя. Вы понимаете, как сложно удержать ноты. Это борьба внутри. Здесь не про волнение, здесь про данность, особенность, которая существует», — высказался Сергей Лазарев.

Ранее Сергей Лазарев не смог сдержать слез, узнав маму в шоу «Маска»: «Я знаю, как это тяжело».