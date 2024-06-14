«Мои дети живут в строгой китайской модели»: Шепелев выдает сыну Платону телефон на 3 часа в неделю

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о методах воспитания детей. Он отметил, что сын Платон и падчерица Влада живут в «строгой китайской модели», поэтому пользуются телефонами лишь три часа в неделю.

По мнению Шепелева, использование гаджетами только вредит детям. Он рассказал, что, когда первый раз дал планшет Платону, то после у него были «стеклянные глаза», и он не помнил, как его зовут и где он находится. Именно поэтому до 10 лет мальчик практически не брал больше в руки телефон. Теперь же ему позволено пользоваться им до трех часов в неделю.

«Сейчас мои дети живут в строгой китайской модели. От одного из психологов я слышал, что в Китае разрешено пользоваться гаджетами, в том числе играть, три часа в неделю. Причем делать это можно в пятницу, конец рабочей недели, и в субботу, выходной. Все оставшееся время — нельзя. Я нашел эту идею правильной», - рассказал Дмитрий в подкасте «Папа дома».

Напомним, что родственники певицы Жанны Фриске обвиняют телеведущего, что он специально не дает пользоваться мальчику телефоном, чтобы он не смог связаться с близкими. На протяжении уже нескольких лет сестра артистки пытается достучаться до него в социальных сетях, но у нее ничего не удается. Тем не менее, она каждый год поздравляет его публично с днем рождения.

Ранее Дмитрий Шепелев стал продюсером собственного проекта.