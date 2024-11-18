НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 13:09
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«Достиг дна в мужском поведении»: новое фото Natan с Бьянкой вызвало фурор в Сети

Рэпер Natan опубликовал фото с Бьянкой и нарвался на критику в Сети.
«Достиг дна в мужском поведении»: новое фото Natan с Бьянкой вызвало фурор в Сети

© Starface.ru

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) наделал много шума в последние несколько недель. Сначала в Сети появилось видео его заигрываний с блогером Лерчек, а после — поцелуй с Бьянкой. Женатый артист нисколько не смутился обрушившегося на него хейта и даже опубликовал совместное фото с королевой русского R&B.

Только фанаты подумали, что рэпер решил поставить точку в скандале, он снова пошел на провокацию. Артист опубликовал совместное фото с Бьянкой из звукозаписывающей студии. На снимке Алишер стоит в черных брюках и рубашке, а певица — в черном бархатном платье с эффектным разрезом на ноге. Образ звезда дополнила босоножками на шпильке.

«Достиг дна в мужском поведении»: новое фото Natan с Бьянкой вызвало фурор в Сети

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Звезды на студии. Давай забудем все?», — написал музыкант на своей страничке в соцсети.

Надо отметить, что снимок вызвал настоящий фурор в комментариях. Фанаты звезды просто в шоке от наглости артиста, который изменил жене, а после публикует в Сети фото с любовницей.

«Думала, он достиг дна в мужском поведении, но нет», «Еще жену хочет вернуть», «Какой же он клоун», — выразили мнение пользователи Сети.

Недавно Бьянка отшила рэпера Natan из-за его метаний между девушками в шоу «Звезды в джунглях». Несмотря на то, что после проекта артистка хотела сохранить дружбу с ним, по всей видимости, просмотр серий заставил ее передумать.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
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