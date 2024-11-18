«Достиг дна в мужском поведении»: новое фото Natan с Бьянкой вызвало фурор в Сети

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) наделал много шума в последние несколько недель. Сначала в Сети появилось видео его заигрываний с блогером Лерчек, а после — поцелуй с Бьянкой. Женатый артист нисколько не смутился обрушившегося на него хейта и даже опубликовал совместное фото с королевой русского R&B.

Только фанаты подумали, что рэпер решил поставить точку в скандале, он снова пошел на провокацию. Артист опубликовал совместное фото с Бьянкой из звукозаписывающей студии. На снимке Алишер стоит в черных брюках и рубашке, а певица — в черном бархатном платье с эффектным разрезом на ноге. Образ звезда дополнила босоножками на шпильке.