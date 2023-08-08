«Мой брат, мой маяк»: дочь Кирилла Сафонова попрощалась с умершим племянником актера

Актер Кирилл Сафонов и его дочь Анастасия проводили в последний путь тяжелобольного родственника Никиту. Звезде российских сериалов он приходился племянником, а девушке — братом. О том, что похороны состоялись, написала наследница артиста, передает StarHit.

О смерти Никиты первоначально рассказал сам актер в социальных сетях. Молодой человек ушел из жизни в минувшее воскресенье в Израиле. Из-за чего скончался племенник Сафонова — неизвестно. По одной из догадок, это произошло вследствие болезни. Никита вот уже долгое время находился в инвалидной коляске. Ее конструкция предполагает специальный подголовник. Кроме того, дыхание парня обеспечивала трубка. Некоторые пользователи Сети предположили, что родственник Сафонова страдал боковым амиотрофическим склерозом. Актер по поводу болезни племенника не распространялся.

Пост, посвященный смерти брата, опубликовала и его сестра. Анастасия трогательно обратилась к родственнику, а также сообщила всем, что похороны молодого человека состоялись сегодня.

«Мой брат, мой маяк. Мы попрощались сегодня с тяжелыми сердцами. Твое огромное мужество будет вести нас всегда. Покойся с миром», — написала девушка.

Друзья и близкие дочери Сафонова поддержали ее в трудную минуту. Они выразили девушке свою любовь и пожелали оставаться сильной.

Ранее в Сети обсуждали скоропостижную смерть 25-летнего актера Ангуса Клауда, ставшего широко известным после одной из главных ролей в популярном сериале «Эйфория». Примечательно, что молодой человек ушел из жизни спустя неделю после похорон отца.