«Мои близкие это знают»: Светлана Ходченкова рассказала, как восстанавливается после съемок

Актриса Светлана Ходченкова дала интервью порталу РБК Life на фоне выхода в свет сериала с ее участием «Очевидное невероятное». В беседе с журналистами она рассказала о сильных героинях, вызовах себе, судьбоносных проектах и эмоциональной разрядке.

В новом сериале Ходченкова исполнила главную роль. А это значит, что все внимание на съемочной площадке в какие-то моменты было акцентировано исключительно на ней. Исполнение ролей в кино энергозатратный процесс, который требует регулярного и хорошего восстановления. Журналисты решили узнать у Светланы, как она приходит в себя после разных проектов.

«Я молчу. Чтобы восстановиться после какого-то проекта, мне обычно нужна неделя без музыки, без телевизора (его у меня в принципе нет). Я ни с кем не встречаюсь. Мои близкие это знают, понимают, принимают, слава богу», — заявила Ходченкова.

Ранее актриса поделилась фото, сделанным во время танцев на пилоне. Подписчики отметили ее превосходную физическую форму.