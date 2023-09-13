«Могут задеть»: что стало с репродуктивной системой Киркорова после многочисленных пластик

Певец Филипп Киркоров уже почти год занимается своим преображением в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Он откачал лишний жир, сделал себе пресс, талию и грудные мышцы. Причем на этом артист останавливаться не собирается, и у него в планах еще некоторые изменения внешности. Результатом исполнитель полностью доволен, однако, по мнению врача Ивана Магдалина, во время липосакции ему могли повредить внутренние органы.

Пластический хирург отметил, что несколько раз сталкивался с пациентами своих коллег, у которых после операции были обнаружены осложнения. Как правило, подобное случается из-за неумелых рук специалиста – нож проходит через брюшную полость и задевает орган.

Впрочем, несмотря на слухи, Магдалина не согласен, что пластика как-то могла повлиять на репродуктивную систему Киркорова. Он считает, что там у Филиппа все нормально.

«На репродуктивную на половую функцию не повлияют 100%. Какие-то внутренние органы могут задеть. Вот так это можно объяснить», - прокомментировал хирург в беседе с Пятым каналом.

Ранее Филипп Киркоров объявил, что продолжит и дальше посещать клинику Хайдарова, несмотря на скандалы вокруг него.