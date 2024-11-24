Могут выступить за 5 млн рублей: группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет ради корпоративов

Популярная в 90-е группа «Комбинация» снова объединилась после шести лет публичных обвинений и скандалов. Теперь экс-солистки коллектива Алена Апина и Татьяна Иванова готовы выступать вместе на новогодних корпоративах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, концерт бывших участниц «Комбинации» может обойтись в 5 млн рублей, из которых большая часть суммы будет направлена на счет Алены Апиной. При этом, как отмечает Mash, ранее стоимость сольных выступлений у певицы составляла 2,2 млн рублей, а у ее коллеги — 1 млн.

Также сообщается, что перед частными корпоративами артистки снова выступят вместе на большом юбилейном концерте Алены Апиной в Кремлевском Дворце 26 ноября. По данным Mash, Татьяна Иванова появится на сцене буквально на 20 минут, чтобы исполнить с коллегой такие хиты «Комбинации», как «American Boy», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

Отметим, что недавно появилась информация о том, что Алена Апина и Татьяна Иванова подняли цены на концерты после выхода одноименного сериала о группе «Комбинация». Как утверждал менеджер столичной компании организаторов мероприятий, после премьеры картины спрос на певиц увеличился. Теперь Татьяна Иванова с коллективом повысили гонорар с 1 до 2 млн рублей, а стоимость выступления Алены Апиной составляет от 2 до 2,5 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Алена Апина раскрыла причину, разрушившую ее дружбу с коллегой по группе «Комбинация» Татьяной Ивановой.